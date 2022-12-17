Некоторые военные, уже находящиеся на пенсии, возвращаются в службу в армии, если их повторно мобилизуют. Обеспечение этой категории военных пенсией регулируется законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пишет 24 канал.

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Будут ли получать пенсию повторно мобилизованные военные

Освобождающимся военным назначают и выплачивают военные пенсии. Есть случаи, когда таким военным пенсионерам приходится возвращаться в службу и есть условия, при которых выплата пенсии сохраняется.

Следовательно, в случае повторного принятия военнослужащих-пенсионеров выплата пенсии не прекращается в случае:

по призыву во время мобилизации, на особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня освобождения.

Увеличат ли пенсию такому военнослужащему после безобразного увольнения

После увольнения со службы пенсии военных пересматривают с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, которое определяют по последней должности на время повторного увольнения со службы. То есть перерасчет пенсии предусмотрен.

Уполномоченный орган министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, для перерасчета пенсии предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного довольствия и расчет выслуги лет военнослужащего.