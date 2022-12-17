Деякі військові, які вже перебувають на пенсії, повертають до служби в армії, якщо їх повторно мобілізують. Забезпечення цієї категорії військових пенсією регулюється законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише 24 канал.

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Чи отримуватимуть пенсію повторно мобілізовані військові

Військовим, які звільняються, призначають та виплачують військові пенсії. Є випадки, коли таким військовим пенсіонерам доводиться повертатися до служби і є умови, при яких виплата пенсії зберігається.

Отже, у випадку повторного прийняття військовослужбовців-пенсіонерів виплата пенсії не припиняється у разі:

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за призовом резервістів в особливий період;

за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

Чи збільшать пенсію такому військовослужбовцю після потворного звільнення

Після звільнення зі служби пенсії військових переглядають з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, яке визначають за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби. Тобто перерахунок пенсії передбачений.

Уповноважений орган міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, для перерахунку пенсії надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця.