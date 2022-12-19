Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, під час брифінгу заявив, що мобілізація в Україні відбувається "постійно, щоденно, планово".
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Мобілізації в Україні відбувається планово
Він підкреслив, що громадян будуть призивати на військову службу без змін, як до Нового року, так і після. При цьому Горбач допустив, що можливі певні коригування у планах.
Та у ЗСУ наголосили, що коригування відбуваються не просто. Зокрема, не через ситуацію із загрозою нового наступу Росії. Навпаки, все прораховано наперед, "тому що мобілізація це дуже складна система".
Роман Горбач заявив, що просто так призвати завтра більше людей не можуть.
Що відомо про загрозу нового наступу Росії
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія готує близько 200 тисяч військових. За його словами, ворог може взимку 2023 року розпочати новий наступ, зокрема на Київ.
- Залужний зазначив, що в Україні не буде нової великої хвилі мобілізації, сказавши, що йому потрібна зброя, а не люди.
- На цей момент в Україні не фіксують формування ударних груп для нового наступу з Білорусі. Однак є декілька факторів, які можуть свідчити, що Росія все ж готує новий наступ із Білорусі.
- Втім, експерти вважають, що новий наступ окупантів із Півночі не буде мати успіху, адже російська армія деградувала. У Міноборони Британії теж вважають, що білоруські та російські війська навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ.