Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко. З урахуванням проєкту нової постанови по бронюванню, окрема процедура "єВідрядження" втратила свій сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.

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Виїжджати зможуть не всі чоловіки

Міністерка зазначила, що новий проєкт щодо бронювання вже на погодженні в Кабміні. Свириденко розповіла, що під нові критерії бронювання підпадають співробітники які працюють у державному секторі, підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки.

Міністерка зазначила, що фінальне рішення залишається за Міноборони та Генштабом. "Не може бути іншої позиції, бо в країні триває війна", – сказала вона.

У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо,

– заявила Свириденко.

За її словами, вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Крім того, Мінекономіки, Мінцифра та Генштаб працюють над переведенням бронювання в електронний формат.

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