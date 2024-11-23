Чому за кордоном громадяни України отримують такі сповіщення, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє 24 Канал.

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Сповіщення про порушення військового обліку

"Держава продовжує думати, що вони ще в Україні", – зазначила заступниця міністра оборони.

Також Катерина Черногоренко навела умовний приклад військовозобов'язаного, який проживає за кордоном, є офіцером і не пройшов вчасно військово-лікарську комісію. Отже, порушив закон України. Ця інформація відображається у реєстрі.

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