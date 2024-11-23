Чому за кордоном громадяни України отримують такі сповіщення, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє 24 Канал.
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Сповіщення про порушення військового обліку
"Держава продовжує думати, що вони ще в Україні", – зазначила заступниця міністра оборони.
Також Катерина Черногоренко навела умовний приклад військовозобов'язаного, який проживає за кордоном, є офіцером і не пройшов вчасно військово-лікарську комісію. Отже, порушив закон України. Ця інформація відображається у реєстрі.
У Резерв+ з'явиться можливість сплатити штраф
- Посадовиця також розповіла, що Міноборони хоче зробити в застосунку функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку.
- "Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху", – зазначила Черногоренко.
- Додала, є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то вже на початку 2025 у Резерв+ з'явиться така функція.