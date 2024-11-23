Почему за рубежом граждане Украины получают такие уведомления, объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Планируют ли в Украине ввести "трекинг повесток": что говорят в Минобороны

Оповещение о нарушении воинского учета

"Государство продолжает думать, что они еще в Украине", – отметила заместитель министра обороны.

Также Екатерина Черногоренко привела условный пример военнообязанного, который проживает за рубежом, является офицером и не прошел вовремя военно-врачебную комиссию. Итак, нарушил закон Украины. Эта информация отображается в реестре.

В Резерв+ появится возможность оплатить штраф