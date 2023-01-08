Нині мобілізацію в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року. Про умови призову на службу – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Якою буде мобілізація у 2023 році: що чекає на призовників

Кого мобілізують в Україні

Призову на службу підлягають військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років.

До того ж мобілізувати можуть чоловіків без військового досвіду. Для цього їх відправляють на навчання, які тривають 1 місяць і більше.

Наразі найбільша потреба у таких фахівцях як стрілки та танкісти.

Хто не підлягає призову

На службу не можуть призвати таких осіб:

У кого є бронь від підприємства/організації;

У кого є висновок медкомісії про непридатність за станом здоров'я;

Громадяни, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи;

Студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки;

Народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим;

Ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

Ті, хто мають трьох та більше дітей віком до 18 років;

Одинокі матері чи батьки, які виховують дітей віком до 18 років;

Опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки неповнолітніх дітей;

Батьки, на вихованні яких є діти з інвалідністю.

Чи зобов'язані чоловіки повертатися в Україну під час війни

Якщо чоловік виїхав за кордон на більш ніж 3 місяці, то він має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Обов’язки військовозобов'язаних чоловіків за кордоном: