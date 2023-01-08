На сьогодні правила військового обліку військовозобов'язаних передбачають облік дипломатичними установами України й за кордоном. Чи мають чоловіки повертатися додому під час війни – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
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Чи зобов’язані чоловіки повертатися в Україну під час війни
Згідно із законом, якщо чоловік виїхав за кордон на більш ніж 3 місяці, то він має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.
Обов’язки військовозобов'язаних чоловіків за кордоном такі:
- У семиденний строк з дня прибуття стати на військовий облік за новим місцем проживання,
- Повідомляти відповідним органам про зміну персональних даних,
- Надавати відповідним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в Україні.
Якою буде мобілізація у 2023 році
Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач розповів, що у 2023 році призов буде плановим. Наразі призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. У такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.
Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів. Актуальною є потреба також у зв'язківцях та шифрувальниках.