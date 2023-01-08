На сегодняшний день правила военного учета военнообязанных предусматривают учет дипломатическими учреждениями Украины и за границей. Должны ли мужчины возвращаться домой во время войны – читайте далее в материале 24 Канала.

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Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны

Согласно закону, если мужчина выехал за границу на более чем 3 месяца, то он должен стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Обязанности военнообязанных мужчин за границей таковы:

В семидневный срок со дня прибытия стать на военный учет по новому месту жительства,

Сообщать соответствующим органам об изменении персональных данных,

Предоставлять соответствующим органам документы, подтверждающие право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине.

Какой будет мобилизация в 2023 году

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач рассказал, что в 2023 году призыв будет плановым. Сейчас призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и больше.

В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах. Актуальна потребность также в связистах и шифровальщиках.