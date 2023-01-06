Законом Украины предусмотрено, что выезжать за границу нашего государства в период военного времени могут водители определенных категорий и волонтеры. Какие документы нужны для пересечения украинской границы – читайте дальше.
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Как водители могут пересечь границу
Пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских или гуманитарных грузов, для нужд ВСУ и населения Украины через государственную границу осуществляют работники Госпогранслужбы при наличии:
- соответствующих решений о выезде за пределы Украины;
- выполнение правил пересечения государственной границы Украины;
- информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность "Путь".
Следует добавить, что решение о выезде водителей за пределы Украины принимается Мининфраструктуры или областными военными администрациями.
Разрешение на пересечение границы предоставляется при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:
- военных, правоохранительных органов;
- военных администраций;
- медицинских учреждений;
- отправителей или получателей гуманитарной помощи.
После этого Мининфраструктуры или областные военные администрации присылают в Госпогранслужбу решение о выезде за пределы Украины лиц для учета при их выезде за пределы Украины.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, согласно которому на него будут становиться мужчины с 16 лет. Также согласно постановлению Кабмина № 1487 предусмотрено много изменений.
- В частности, предполагается трудоустройство и обучение только при условии взятия на военный учет. То есть государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны проверить наличие военно-учетного документа у лица, принимаемого на работу или обучение.
- Также мобилизация в Украине будет касаться и мужчин за границей, ведь предполагается военный учет тех украинцев, которые живут за границей и официально состоят на временном консульском учете.