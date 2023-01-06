Законом України передбачено, що виїжджати за кордон нашої держави у період воєнного часу можуть водії певних категорій та волонтери. Які документи потрібні для перетину українського кордону – читайте далі.

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Як водії можуть перетнути кордон

Пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних чи гуманітарних вантажів, для потреб ЗСУ та населення України, через державний кордон здійснюють працівники Держприкордонслужби за наявності:

відповідних рішень про виїзд за межі України;

виконання правил перетину державного кордону України;

інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека "Шлях".

Варто додати, що рішення про виїзд водіїв за межі України приймається Мінінфраструктури або обласними військовими адміністраціями.

Дозвіл на перетин кордону надається за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Після цього Мінінфраструктури або обласні військові адміністрації надсилають до Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

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