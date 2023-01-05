На це дав відповідь в ефірі телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков, передає 24 канал. За його словами мобілізація, яка була оголошена ще з початку повномасштабного вторгнення, ще не завершена.

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Такої потреби в людях, як в Росії – немає

Тому з початку повномасштабного вторгнення й до тепер до лав армії можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Адже станом на сьогодні ту кількість людей, яка передбачена законом, до армії ще не призвали. Однак також міністр оборони повідомив, що в України й немає зараз великих потреб у людях, як це є у країни-терористки.

Вона (мобілізація – 24 канал) триває у спокійному режимі. Як каже сьогодні Головнокомандувач Валерій Залужний, у нас немає потреби у людях такої великої, як у Росії. У нас є в зброї, в техніці, в оснащені тощо,

– підкреслив Олексій Резніков.

Звісно, призвати до Збройних Сил України можуть військовозобов'язаних, адже Україна поповнює втрати бойових бригад, які, на жаль, є. "Але у такій от масовій мобілізації станом на сьогодні я не бачу потреби", – сказав міністр оборони.

Чи може ситуація змінитися

Якщо коротко – звісно, що так. Адже все залежить від ситуації на фронті. Однак навіть якщо зміни у планах мобілізації відбудуться, про них оголосять публічно.

Звісно, ситуація може на фронті змінитися у будь-який спосіб у будь-який момент. Залежить, як будуть розвиватися події, і тоді буде приймати рішення РНБО, президент, ВР. І тоді буде це публічно, що ми збільшимо потребу Збройних Сил або сектору безпеки і оборони, і нам треба більше для мобілізації,

– сказав Олексій Резніков.

Проте станом на сьогодні немає планів щодо збільшення мобілізаційних заходів.

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