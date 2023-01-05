Нові правила визначає постанова Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 року про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Її оприлюднили 3 січня 2023 року. Детальніше про те, що означають прописані в постанові норми з'ясовував 24 канал.

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За якої умови людину візьмуть на навчання чи роботу

Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки,

– мовиться в постанові.

Тобто державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають перевірити наявність військово-облікового документа в особи, яку беруть на роботу чи навчання.

Військово-обліковим документом, який підходить для пред'явлення може бути:

посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного – для військовозобов'язаних;

військовий квиток – для резервістів.

Окрім того, стати на облік можна через Дію. Тоді достатньо показати військово-обліковий документ в електронній формі.

Після цього призовник, військовозобов'язаний чи резервіст має підтвердити підписом, що він ознайомлений з правилами військового обліку.

Що повинні зробити установи, які беруть на роботу чи навчання

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації протягом семи днів повинні повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ чи підрозділи Служби зовнішньої розвідки про:

прийняття на роботу чи навчання;

звільнення з роботи;

завершення навчання або відрахування студента.

Якщо територіальні центри комплектування та соцпідтримки, органи СБУ чи підрозділи Служби зовнішньої розвідки видають наказ про виклик призовника, резервіста чи військовозобов'язаного, то структура, яка його брала на роботу чи навчання, звільняла чи відраховувала повинна:

видати наказ чи розпорядження про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів; повідомити призовника , резервіста чи військовозобов'язаного про те, що він має прибути до територіального центру комплектування;

, резервіста чи військовозобов'язаного про те, що він має прибути до територіального центру комплектування; протягом 3 днів надіслати копію документа до органу, який видав розпорядження.

Ба більше, згідно з новою постановою, надавати інформацію про призовників, резервістів чи військовозобов'язаних повинні й центри зайнятості. Як тільки в них зареєструвала відповідна людина, вони повинні:

протягом семи календарних днів подати інформацію про реєстрацію безробітного призовника, резервіста чи військовозобов'язаного;

це відбувається після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зверніть увагу! Нова постанова передбачає також те, що українці ставатимуть на облік із 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років. Детальніше про нові правила та як це зробити через Дію читайте тут.