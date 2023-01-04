Кабмін зробив висновки, як має відбуватися оповіщення людей, як вручати повістки та контролювати перебування людей на військовому обліку. Про це для 24 Каналу розповів юрист у питаннях армії Олександр Золотухін.

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"Думаю, що врахували усі моменти, з якими стикнулися органи виконавчої влади й центри комплектації. Фактично Кабмін ухвалив нову постанову й детально розписав про кроки кожної з організацій, яка залучена в постановці на облік, в обліку та передачі інформації іншим органам влади, якщо це передбачено у положеннях", – сказав Золотухін.

Оповіщення військовозобов'язаних

За словами юриста, постанова залучає військові комісаріати, а також органи місцевого самоврядування, на які лягає левова частка роботи з первинного та вторинного обліку військовозобов'язаних. Ба більше, відповідно до нової постанови, на органи місцевого самоврядування навіть поклали функції своєчасного прибуття призовників.

Тобто мало того, що працівники сільської чи міської ради мають сповістити призовника. Це не нововведення. Але зараз це називається оповіщення. По суті, це якась передача інформації. На жаль, постанова не деталізує, що саме означає "оповіщення" та як воно має виглядати, оскільки повістка не втратила сили й залишається чинною, – зазначив Золотухін.

Що означає оповіщення осіб

Експерт сказав, що повістку має виписати лише військовий комісар району. Відтак, на його думку, оповіщенням є просто повідомленням для особи. Проте яким чином Кабмін передбачає забезпечення своєчасного прибуття, невідомо.

"Якщо військовий обліковець у міській чи сільській раді невеликих ОТГ це одна чи 2 людини й переважно це жінки, то незрозуміло, як вони мають забезпечувати явку. На органи місцевого самоврядування поклали основну функцію по розшуку, обміну даними з центрами комплектації", – підсумував юрист.

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Що означає цифровізація проєкту

Постанова також передбачає цифровізацію. За словами Золотухіна, порядок мобілізації, який триває з 24 лютого, показав, що одна особа може одночасно стояти на обліку у двох військкоматах. Причиною є те, що немає конкретного обміну даними між військкоматами.

Кабмін передбачив єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Він має акумулювати всю інформацію про призовників і оновлювати її. Як тільки особа змінює місце реєстрації – одразу змінюється місце реєстрації в єдиному реєстрі, до якого матимуть доступ органи державної влади, – розповів юрист.

Невідомо, коли все запрацює

Золотухін зазначив, що невідомо, наскільки швидко все запрацює і синхронізується з "Дією". Міністерство цифрової трансформації вже заявило про те, що декларувати місце реєстрації можна буде через "Дію".

"Навіть був тестовий режим, але функція повноцінно не запрацювала. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних має показати фініш цій функції. Наразі жодне з відомств не заявляє, що інформація цифровізується чи синхронізується", – додав Золотухін.