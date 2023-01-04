Кабмин сделал выводы, как должно проходить оповещение людей, как вручать повестки и контролировать пребывание людей на военном учете. Об этом для 24 Канала рассказал юрист по вопросам армии Александр Золотухин.

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"Думаю, что учли все моменты, с которыми столкнулись органы исполнительной власти и центры комплектации. Фактически Кабмин принял новое постановление и подробно расписал шаги каждой из организаций, которая привлечена в постановке на учет, в учете и передаче информации другим органам власти, если это предусмотрено в положениях", – сказал Золотухин.

Уведомления военнообязанных

По словам юриста, постановление привлекает военные комиссариаты, а также органы местного самоуправления, на которые ложится часть работы по первичному и вторичному учету военнообязанных. Более того, согласно новому постановлению, на органы местного самоуправления даже возложили функции своевременного прибытия призывников.

То есть мало того, что работники сельского или городского совета должны известить призывника. Это не новшество. Но сейчас это называется оповещение. По сути это какая-то передача информации. К сожалению, постановление не детализирует, что именно означает "уведомление" и как оно должно выглядеть, поскольку повестка не потеряла силы и остается в силе, – отметил Золотухин.

Что означает оповещение лиц

Эксперт сказал, что повестку должен выписать только военный комиссар района. Следовательно, по его мнению, оповещение является просто сообщением для лица. Однако каким образом Кабмин предусматривает обеспечение своевременного прибытия, неизвестно.

"Если военный учетчик в городском или сельском совете небольших ОТГ это один или 2 человека и преимущественно это женщины, то непонятно, как они должны обеспечивать явку. На органы местного самоуправления возложили основную функцию по розыску, обмену данными с центрами комплектации", – подытожил юрист.

Обратите внимание – юрист Александр Золотухин о постановлении для военнообязанных: смотрите видео

Что означает цифровизация проекта

Постановление также подразумевает цифровизацию. По словам Золотухина, продолжающийся с 24 февраля порядок мобилизации показал, что один человек может одновременно стоять на учете в двух военкоматах. Причиной того, что нет конкретного обмена данными между военкоматами.

Кабмин предусмотрел единый государственный реестр военнообязанных. Он должен аккумулировать всю информацию о призывниках и обновлять ее. Как только лицо меняет место регистрации – сразу меняется место регистрации в едином реестре, к которому будут иметь доступ органы государственной власти, – рассказал юрист.

Неизвестно, когда все заработает

Золотухин отметил, что неизвестно, насколько быстро все заработает и синхронизируется с "Дия". Министерство цифровой трансформации уже заявило о том, что декларировать место регистрации можно будет через "Дию".

"Даже был тестовый режим, но функция полноценно не заработала. Единый государственный реестр военнообязанных должен показать финиш этой функции. Пока ни одно из ведомств не заявляет, что информация цифровизируется или синхронизируется", – добавил Золотухин.