На это дал ответ в эфире телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников, передает 24 канал. По его словам, мобилизация, которая была объявлена еще с начала полномасштабного вторжения, еще не завершена.

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Такой потребности в людях, как в России – нет

Поэтому с начала полномасштабного вторжения и по сей день в ряды армии могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь на сегодня то количество людей, которое предусмотрено законом, в армию еще не призвали. Однако также министр обороны сообщил, что у Украины и нет сейчас больших потребностей в людях, как это есть у страны-террористки.

Она (мобилизация – 24 канала) продолжается в спокойном режиме. Как говорит сегодня Главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет нужды в людях такой большой, как в России. У нас есть в оружии, в технике, в оснащении и т.д.

– подчеркнул Алексей Резников.

Конечно, призвать в Вооруженные Силы Украины могут военнообязанных, ведь Украина восполняет потери боевых бригад, которые, к сожалению, есть. "Но в такой вот массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды", – сказал министр обороны.

Может ли ситуация измениться

Если коротко – конечно, что да. Все ведь зависит от ситуации на фронте. Однако, даже если изменения в планах мобилизации произойдут, о них объявят публично.

Конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент. Зависит, как будут развиваться события, и тогда будут принимать решения СНБО, президент, ВР. И тогда будет это публично, что мы увеличим потребность Вооруженных Сил или сектора безопасности и обороны, и нам нужно больше для мобилизации,

– сказал Алексей Резников.

Однако по состоянию на сегодняшний день нет планов по увеличению мобилизационных мероприятий.

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