Правительство обнародовало правила военного учета для женщин-медиков, входящих в принятый 30 декабря Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. 24 канал объясняет, что согласно с документом, у женщин будет 7 дней после получения временного удостоверения военнообязанного на прибытие в военкомат.

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Заведения профессионального, профессионального высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания обучения теперь будут подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования,

– говорится в сообщении.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их годности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Срок действия временного удостоверения военнообязанного

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 дней.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного (со сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для взятия на военный учет,

— говорится в документе.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесение персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

С 2026 года женщины, которые не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться

В правительстве отметили, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоенно до конца 2026 года.

Однако уже с 2026 – это будет невозможно.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки о женщинах, работающих в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на военном учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки,

– указывается в документе.

В правительстве также решили, что нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

Обратите внимание! Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту , берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах.

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