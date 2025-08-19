В течение последнего года в России и на временно оккупированных украинских территориях российские и оккупационные операторы устраивают многочисленные локальные "блэкауты" мобильного интернета. Официально такие меры аргументируют необходимостью защиты от украинских беспилотников – якобы отключение связи затрудняет работу дронов. Еще в декабре 2024-го оператор "Волна" предупреждал, что с 17 декабря мобильный интернет в Крыму может временно отключаться "из соображений безопасности".

В августе 2025-го так называемое министерство информации Крыма заявило, что интернет может быть отключен "на длительный период". В то же время так называемые либеральные российские СМИ отмечают, что такие отключения фиксируют даже в отдаленных регионах России, где атаки беспилотников принципиально невозможны – например, на Дальнем Востоке и в Сибири.

24 Канал исследовал ситуацию на ВОТ и в России и узнал из собственных источников в спецслужбах, а также, в частности, среди активистов Желтой ленты, готовы ли россияне и жители оккупированных территорий к протестам и возможны ли атаки украинских дронов без мобильного интернета.

Может ли Украина атаковать дронами Россию без мобильного интернета?

Технически отключение мобильного интернета действительно возможны, подтверждают источники 24 Канала в спецслужбах, и происходить это будет примерно так, когда в Украине выключали электроэнергию – башня связи перестает работать, теряется телефонная связь и интернет связь.

Правда, в этом случае вышка не перестает работать, а провайдеры связи корректируют трафик и делают невозможным доступ ко всем ресурсам, кроме разрешенных.

Отключить мобильный интернет можно через точку доступа APN, а если смотреть глобально, то можно просто отключить PS-domain. Во втором варианте отключаются абсолютно все абоненты (но при этом остается мобильная связь),

– рассказали источники 24 Канала.

"Есть сомнения, потому что у дронов есть разные системы наведения и навигации. Истинной причиной может быть то, что под эгидой "мер безопасности" провести подготовку к контролю трафика и организации "чебурнета", ограниченного российского интернета", – считает источник 24 Канала.

При желании реально все, ведь провайдеры не действуют на рынке свободно и под колпаком у властей. Россиянам даже не нужно будет подсанкционное оборудование, ведь будет достаточно того оборудования, операторами которого они уже являются. "Технически это совсем не сложно. Если говорить простыми словами, оператор имеет два канала связи: интернет и мобильную связь. Он просто может перекрыть канал сети и оставить всех абонентов без интернета", – добавляет еще один информатор 24 Канала.

Управление именно через интернет-сеть – довольно сложный процесс, потому что он требует стабильного соединения. Поэтому можно сделать вывод: отключение сети в первую очередь направлено на контроль гражданского населения,

– добавляет другой источник.

В то же время атаки украинских дронов возможны и без мобильного интернета, ведь дроны используют одновременно различные системы наведения и навигации, и даже если LTE/GPS заглушат, есть еще инерционная навигация. Поэтому блокировка сети не помешает дронам и в дальнейшем летать по территории России.

Как оккупанты в Крыму анонсируют затяжные блэкауты?

Оккупационные власти Крыма тем временем готовятся к новому масштабному "блэкауту" мобильного интернета. По сообщениям российских СМИ, так называемое министерство информации Крыма официально предупредило, что мобильный интернет может быть отключен "на длительный период".

Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале подтвердил это – он призвал жителей заблаговременно записать номера служб такси, ведь при отсутствии интернета их навигаторы не будут работать. Крымчанам также стоит иметь при себе запас рублевой наличности, "потому что банкоматы и мобильные банковские приложения, скорее всего, будут недоступны".



На кассе супермаркета висит табличка с надписью: "Просим рассчитываться наличными. Оплата банковской картой временно недоступна" / Фото The Insider

В Крыму и на других ВОТ уже заметны нарекания на ухудшение качества связи и перспективу полного или частичного отключения мобильного интернета, отмечают источники 24 Канала. Местные жители опасаются, что такие шаги изолируют их от внешнего мира, а также усложнят доступ к независимой информации.



Особенно такие опасения усилены еще и инициативой перевести максимальное количество жителей на ВОТ на "отечественный аналог телеграма", мессенджер МАХ, шифрование которого вызывает сомнения с точки зрения конфиденциальности и безопасности, ведь его серверы контролируемые властями и могут предоставлять доступ ФСБ и другим рос.органам к сообщениям и личным данным пользователя.

Оккупационная администрация подает информацию выборочно и в пропагандистском ключе. Она заявляет, что ограничения связи якобы необходимы из "соображений безопасности" и "защиты от украинских атак". Местные операторы связи рассылают SMS-сообщения, что такие отключения совершаются "с целью обеспечения общественной безопасности".

Интересно, что сейчас оккупационная власть списывает это на меры безопасности, но больше деталей или графиков гарантированной работы интернета жителям не предоставляется. В то же время люди адаптируются, все еще работает оптоволокно и Wi-Fi. Но недовольные люди есть, потому что интернет уже частично блокируется.

Люди не то что не могут просто зайти в сеть – они не могут в магазине расплатиться своими карточками, потому что нет связи. Приходится где-то бегать, искать, где снять наличные деньги, при том, что и банкоматы не везде есть. Все для людей, как говорится,

– говорит источник.

Активисты "Желтой ленты" – это участники движения сопротивления на оккупированных Россией территориях Украины, которые анонимно распространяют желтые ленты, проукраинские листовки, граффити и флаги, демонстрируя поддержку украинской идентичности.



Они действуют в оккупированном Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, противодействуя российской пропаганде и оккупационной власти.

Масштабные отключения по всей России

Крым – лишь часть общей картины. По данным независимого проекта "На связи", мобильные отключения стали массовым явлением почти по всей России и ВОТ – весной – летом 2025 года более половины регионов регулярно фиксировали локальные шатдауны связи. Так, в июле 2025 года зафиксировали более 650 таких случаев, а уже в августе – более 1470.



Карта, где показаны регионы, которые пострадали от остановки производства / Meduza

Примером радикального эксперимента стала Нижегородская область. Meduza описывает случай, когда в некоторых селах мобильный интернет отсутствует уже более двух месяцев, а в отдельных городках прекращена даже голосовая связь (звонки через мобильную сеть не проходят).

Люди сначала были удивлены: "По привычке заходишь в телефон, а он молчит". Но постепенно россияне приспособились – пользуются стационарным Wi-Fi в квартирах и кафе, покупают самые простые телефоны с поддержкой только 2G и пишут важные сообщения в бумажные блокноты.

Аналогичные локальные отключения фиксируют и в других регионах России (в частности, в Омской, Саратовской, Псковской областях и т.д.). Заместитель министра цифрового развития РФ Максут Шадаев объясняет это "профилактикой" и подчеркивает, что договорился о таком даже с профильными министерствами и спецслужбами, но реальные причины для населения остаются непрозрачными.

К теме Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

Вероятность масштабных протестов из-за глушения мобильной связи на ВОТ и в России является низкой, ведь уровень репрессий и контроля оккупационной власти над населением значительно ограничивает любые публичные проявления несогласия. Об этом 24 Каналу отметили в источниках на временно оккупированных территориях.



Однако локальное недовольство, особенно среди предпринимателей, фрилансеров, водителей такси, других лиц для которых стабильная мобильная связь является базовой потребностью, возможно.

Как отключения влияют на россиян и жителей ВОТ

Россияне ищут любые альтернативы, чтобы оставаться на связи. В городах все больше открываются бесплатные точки Wi-Fi: кафе, кафе, магазины, библиотеки, а иногда даже вагоны метро раздают интернет для посетителей. Так, в Воронеже возле одного из кафе появилась вывеска "Wi-Fi есть", которую активно используют курьеры и таксисты для получения маршрутов, когда мобильная связь отсутствует. В крупных городах некоторые доставки организуют пункты ожидания с Wi-Fi, а местные активисты даже самостоятельно ставят роутеры во дворах, чтобы соседям иметь хоть какое-то покрытие.

В то же время Минцифры совместно с операторами разрабатывает технологические решения. Готовятся так называемые белые списки – перечни наиболее важных веб-ресурсов, доступных даже во время тотального шатдауна.

По замыслу, весь трафик при отключении будет проходить через фильтрацию DPI, а пользователь перед получением доступа будет проходить CAPTCHA-тест. После успеха он сможет заходить только на одобренные сайты, например крупные маркетплейсы, службы такси, доставки, госпорталы и тому подобное.

Однако такая система может стать инструментом цензуры. Meduza отмечает, что операторы фактически передают весь трафик в ФСБ, а составленный властями перечень "белых" сайтов скорее усилит контроль (преимущественно госсервисы) и сделает невозможным пользование независимыми ресурсами.

Отдельно запрещены и опции связи в популярных приложениях. С 12 августа 2025-го Роскомнадзор официально приостановил возможность осуществлять голосовые или видеозвонки через WhatsApp и Telegram. Хотя текстовые чаты остаются доступными, без VPN позвонить через эти приложения уже нельзя.

Поэтому все большую популярность приобретают спутниковый интернет, криптомессенджеры (например, Signal) и программы конференц-связи (Google Meet, FaceTime), которые до сих пор работают относительно свободно. Оккупированному Крыму уже советуют не полагаться на мессенджеры, а "рекомендуют общаться SMS-ками", как отмечают местные информаторы.

Важно! Проблемы с осуществлением звонков в WhatsApp и Telegram российские пользователи начали замечать 10–11 августа. 13 августа Роскомнадзор официально заявил о частичном ограничении звонков в двух мессенджерах, объяснив это якобы борьбой с преступниками.



14 августа 2025 года WhatsApp выступил с заявлением в ответ на блокировку голосовых звонков в России. Компания назвала это "попыткой нарушить право людей на безопасное общение" и отметила, что мессенджер защищен сквозным шифрованием и противодействует вмешательству правительств в приватность пользователей. WhatsApp пообещал делать все возможное, чтобы обеспечить доступ к защищенной связи во всем мире, в том числе и в России. По данным Mediascope, в июле 2025-го месячная аудитория мессенджера в России среди пользователей старше 12 лет составляла 96,2 миллиона человек.

Бытовые последствия и "закручивание гаек"

Отключение интернета заметно повлияло на повседневную жизнь. Например, в магазинах, кафе и на заправках ввели систему "только наличные", когда продавцы объясняют, что платежные терминалы не работают без интернета. The Insider приводит пример: в июле во время очередного отключения сети в Санкт-Петербурге супермаркеты "полностью перешли на наличные", и многие покупатели оставляли свои корзины с товарами у касс, потому что не могли оплатить карточкой или QR-кодом.

Международные правозащитники фиксируют опасную тенденцию: по данным Access Now, в 2024 году Россия заняла четвертое место в мире по количеству масштабных цифровых блокировок (уступив лишь Ирану, Китаю, Мьянме и Эфиопии); семь таких случаев произошли вдоль границы с Украиной.

Вопрос в том, останутся ли эти отключения оправданными войной с Украиной или превратятся в рутину. После настройки инфраструктуры отключения могут стать новой нормой, а привыкший к стабильности пользователь внезапно окажется в режиме постоянных сбоев. В этом случае существующие системы контроля и "белые списки" позволят цензурировать мессенджеры, новостные сайты и другие ресурсы без учета их содержания, оставляя население отрезанным от невыгодной власти информации. Впрочем, россияне даже в такой ситуации до сих пор не готовы к массовым протестам.