Могли поссориться из-за собаки: в Киеве произошла стрельба, есть раненый, – СМИ
2 сентября 2024, 20:10Читати новину українською
Вечером 2 сентября киевские паблики сообщили, что в ЖК "Амурский" произошла стрельба, передает 24 Канал. Жилой комплекс расположен на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе столицы, между станциями метро "Выставочный центр" и "Васильковская".
Что известно о стрельбе в Киеве 2 сентября
Столичные телеграм-каналы предположили, что конфликт произошел из-за собаки. Мужчина в черном начал стрелять из травматического пистолета.
Предварительно известно, что сначала он стрелял в землю, а потом уже попал по ногам,
– приводят данные в СМИ.
24 Канал пытается связаться с полицией, чтобы получить официальную информацию.