Могли поссориться из-за собаки: в Киеве произошла стрельба, есть раненый, – СМИ

Вечером 2 сентября киевские паблики сообщили, что в ЖК "Амурский" произошла стрельба, передает 24 Канал. Жилой комплекс расположен на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе столицы, между станциями метро "Выставочный центр" и "Васильковская".

Что известно о стрельбе в Киеве 2 сентября

Столичные телеграм-каналы предположили, что конфликт произошел из-за собаки. Мужчина в черном начал стрелять из травматического пистолета.

Предварительно известно, что сначала он стрелял в землю, а потом уже попал по ногам,

– приводят данные в СМИ.

24 Канал пытается связаться с полицией, чтобы получить официальную информацию.