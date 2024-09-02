У Києві в районі ВДНГ сталася стрілянина, є поранений

Увечері 2 вересня київські пабліки повідомили, що біля ЖК "Амурський" сталася стрілянина, передає 24 Канал. Житловий комплекс розташований на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі столиці, між станціями метро "Виставковий центр" і "Васильківська".

Наприкінці серпня на Одещині чоловік стріляв із пістолета у собак і людей. Він був напідпитку, зброю вилучили.

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Що відомо про стрілянину в Києві 2 вересня

Столичні телеграм-канали припустили, що конфлікт стався через собаку. Чоловік у чорному почав стріляти з травматичного пістолета.

Попередньо відомо, що спочатку він стріляв у землю, а потім вже поцілив по ногах,

– наводять дані у ЗМІ.

На відео, яке поширюють у мережі, чутно звуки пострілів. Чоловік у чорному тікає від чоловіка в рожевій футболці та відстрілюється. Час від часу він пробує нападати, штовхаючи опонента. Наприкінці іде в бік машини. Помітно, що поруч дитячий майданчик і налякані діти біжать в інший бік.

Стрілянина в Києві на вулиці Здановської: дивіться відео

На фото з телеграм-каналів помітно, що на місці перебувають медики та поліцейські.

Фото з місця події / Київські пабліки

Згодом у мережі виклали ролик, як чоловіки спілкуються між собою. Потерпілому допомагають медики, одяг чоловіка скривавлений. До нього підходить чоловік у чорному, на що чоловік у рожевому каже: "Це він стріляв" і говорить щось далі. Його опонент відповідає "годі вже" і йде.

Спілкування учасників конфлікту зі стріляниною в Києві: дивіться відео

Офіційний коментар поліції щодо стрілянини у Києві

Речник поліції Дмитро Грищенко в коментарі 24 Каналу підтвердив, що на місце виїхала група, а згодом навів деталі.

Про стрілянину на прибудинковій територіі в одному зі столичних ЖК повідомили близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги,

– мовиться в коментарі.

Стрільця затримали та розпочали кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.