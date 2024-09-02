Сейчас известно о трех пострадавших. Это 32-летних мужчина и 19-летняя девушка, которых с ранениями госпитализировали в больницу. Еще одной пострадавшей, 24-летней местной жительнице, оказали помощь на месте.

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Падение обломков в Киеве

Падение обломков зафиксировано во всех районах Киева. Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена.

Также обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять авто.

Полицейские продолжают работать на местах и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Последствия удара по Киеву / Фото МВД

Отметим, что в целом враг атаковал Украину более 50 целями – баллистическими, крылатыми ракетами и "Шахедами".