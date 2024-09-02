Всего после двух атак России по Харькову количество пострадавших было около 150 человек. Некоторые из травмированных получили помощь на месте, других же госпитализировали, после чего отпустили домой.

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Каково состояние пострадавших после атак по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что среди 27 пострадавших, которые находятся в учреждениях здравоохранения области, в том числе 7 детей.

Среди взрослых 3 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. По данным врачей, состояние детей удовлетворительное, с положительной динамикой,

– сказал Синегубов.

Глава Харьковской области также отметил, что всем пострадавшим оказывают комплексную медицинскую помощь, врачи обеспечены всем необходимым.

К слову, в результате российского удара по Харькову 30 августа погибли 6 человек. Количество пострадавших составило 99 человек, 22 из которых были детьми.

В результате атаки по гражданским в Харькове 1 сентября количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек, из них семеро детей. Из-под завалов спасены три человека, поисково-спасательные работы продолжаются. Погибших из-за удара нет.