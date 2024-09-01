Россияне пытались нанести как можно больше вреда, выпуская одну ракету за другой. Подробнее о последствиях обстрелов рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Чем оккупанты ударили по Харькову

Россияне ударили сразу по трем районам Харькова. В Немышлянском районе поврежден водопровод, в результате чего затопило детскую площадку и придомовую территорию. По предварительным оценкам экспертов, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 или С-400. Водопровод поставляет воду в два района. Коммунальщики в течение нескольких часов делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть воду в дома. Пока определенный участок будет отрезан от воды.

Кроме того, оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Харьковскому дворцу спорта, который фактически разрушили до основания. Российская армия выпускала несколько ракет сразу. В Киевском районе города ударили по частному сектору. Историю мужчины, который чудом спасся, спрятавшись между взрывами в погреб, можно прочитать по ссылке.

Последствия ударов по Харькову / 24 Канал, Анна Черненко

В Салтовском районе Харькова возле торгового центра и метрополитена также ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". Стоит добавить, что после окончательных экспертиз, выводы относительно типов ракет, которыми наносили удары, могут измениться.

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Работы спасателей имеют дополнительную опасность

В общем оккупанты обстреливают Харьков фактически непрерывно. Спасатели ликвидируют не только ужасные последствия сегодняшней атаки, но и последствия обстрелов 30 августа и в ночь на 1 сентября. Работа, кроме того, сопровождается угрозой повторных ударов врага.

Не раз за сегодня спасателям приходилось приостанавливать работу и переходить в укрытие из-за новых сообщений об опасности. В то же время есть такие виды работы, которые остановить невозможно. Говорится, в частности, о поиске людей, которые могут быть под завалами.

Как и в прошлый раз, констатируем "разброс" врагом ракет по всему городу в бессистемном порядке. Все, что в последнее время делает Россия – это запугивание. Они даже не скрывают, что бьют по гражданским объектам. В комментариях жители этой "недоимперии" радуются, что у нас есть потери, что у нас гибнут дети,

– отметили в полиции Харьковщины.

Добавим, что по состоянию на 18:44 в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате массированной атаки по Харькову возросло до 47 человек. Среди них семеро детей, самому младшему – всего три месяца.