По словам местных властей, снаряды попали в трех районах Харькова – Киевском, Салтыковском и Немышлянском. Предварительно, враг использовал для атаки "Искандеры-М".
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Агрессор разрушает детство
В результате одного из попаданий в Немышлянском районе поврежден водопровод. Детскую площадку и придомовую территорию одного из домов затопило. В СМИ показали страшные кадры.
Последствия прилета в Харькове / Фото Суспільне
Напомним, что обстрел Харькова захватчики осуществили около 13:00. По меньшей мере 10 взрывов прозвучало в городе.
Президент Зеленский призвал западных союзников проявить смелость и помочь остановить российский террор.