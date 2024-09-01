Некоторым чудом удалось выжить, а некоторые – спасали пострадавших от страшного обстрела Харькова. Истории местных, которые пережили массированную российскую атаку, рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Спасение дедушки

Валентина во время российской атаки была на работе. Сразу после взрыва она спустилась в метро. Однако фактически сразу россияне во второй раз атаковали Харьков.

"Мы сюда заскочили и произошел еще больший взрыв. Люди ранены, в крови, стоит крик ...", – поделилась страшными деталями Валентина.

Последствия удара россиян возле ТЦ / 24 Канал, Анна Черненко

В целом россияне нанесли 10 ударов по городу. Несколько из них – по Харьковскому дворцу спорта. Оперативная работа спасателей и волонтеров спасла жизнь многим из тех, кто находился как в комплексе, так и рядом с ним.

Был ранен дедушка, на вид лет 60 – 65. У него было ранение в ноги. Но все нормально, жить будет – стабилизировали, скорая его забрала. Он сидел в сквере, метров 5 от эпицентра взрыва,

– рассказал Владимир, волонтер.

Первые минуты после удара по Дворцу спорта в Харькове / 24 Канал, Анна Черненко

Щемящая история о собаке из Купянска

Под российскими обстрелами оказался также частный сектор, сразу неподалеку от торгового центра, где также произошел взрыв. Корреспондентка 24 Канала пообщалась с мужчиной, которому чудом удалось выжить.

Когда был первый взрыв, я вышел из дома. А когда возвращался, был второй взрыв. Начало бить прямо по дому, (осколок – 24 Канал) попал по ноге. Я испугался и полез в погреб возле сарая. Позвонил сыну и услышал, как что-то затрещало. Я вылез из погреба и увидел, как сарай уже горит,

– рассказал господин Валерий.

Когда приехали пожарные, господин Валерий сразу им сообщил, что в доме есть собака. Мужчина самостоятельно пытался вытащить домашнего любимца, однако от испуга тот забился в угол и не давался на руки. К счастью, пожарным удалось вытащить собаку. Как выяснилось, у кокер-спаниеля Арчи также нелегкая судьба.

"Его мне привезли из Купянска. Позвонила знакомая и сказали, что соседи бросили собаку. С ней нужно гулять, а из-за больных ног знакомая не могла. Я ей говорю: "Я же за ней в Купянск не поеду", но она ответила, что мне ее привезут волонтеры. И действительно привезли", – поделился щемящей историей господин Валерий.

Заметим, что количество пострадавших от атаки по Харькову по состоянию на 18:00 возросло до 44. Семеро из них - дети. Самому маленькому пострадавшему – всего три месяца, у него острая реакция на стресс.