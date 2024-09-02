В КГВА рассказывали, что враг нанес по Киеву комбинированный ракетный удар. По столице били крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами.
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Что известно о раненых в результате атаки на Киев
В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах,
– заявили власти.
В Киевской городской военной администрации добавили, что последствия атаки ликвидируют.
Россия атаковала Киев на рассвете 2 сентября
Власти заявили, что они уточняют данные о разрушениях. Однако известно, что вражеские обломки упали в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах столицы.
По предварительным данным, вспыхнули машины и получили повреждения нежилые помещения.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что:
- у Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, пожар ликвидировали. Также там повреждены МАФы возле станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена. Станция работает;
- у Голосеевском районе поврежден корпус котельной, пожар ликвидировали;
- у Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.