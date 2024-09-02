В ночь на понедельник, 2 сентября, воздушную тревогу на Киевщине объявляли дважды. Оккупанты атаковали регион как и дронами, так и ракетами – противовоздушная оборона успешно отработала по целям.

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Обстрел Киевщины и его последствия

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко информирует, что нет прямых попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры благодаря успешной работе защитников неба.

Однако все же фиксируют повреждения 3 частных домов и 2 автомобилей.

Пострадавших среди населения нет,

– отмечает чиновник.

Также в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки, сухая трава вспыхнула в трех районах области. По словам председателя ОВА, оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки россиян.

Уточним, что воздушную тревогу в Киевской области в ночь на 2 сентября объявляли:

с 01:48 по 03:27;

с 04:34 по 06:27.

Обратите внимание! В общем Киевщина не спала из-за комбинированного удара россиян около трех с половиной часов. Среди прочего, Воздушные силы отмечали, что оккупанты выпускали баллистические ракеты по региону.

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Ранее Киевская городская военная администрация сообщала, что под прицелом захватчиков была не только Киевская область, но и столица. Россия выпустила по городу, в частности, баллистические ракеты KN-24/Искандер-М и ударный беспилотник.