Спасатели уже ликвидируют последствия утренней атаки на Киев. Также показали ужасные кадры с мест обстрела, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Последствия ракетной атаки на Киев 2 сентября

В результате падения обломков ракеты в Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей. Пожар уже ликвидировали.

По другому адресу горело двухэтажное здание складского помещения. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.

Кроме того, спасатели уже ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 квадратных метров. Горел пункт приема вторсырья.

Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 квадратных метров,

– сообщили в ГСЧС.

Также добавили, что в Шевченковском районе ликвидировали возгорание на площади 400 квадратных метров. Сейчас там продолжается разбор конструкций. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки России на Киев 2 сентября / Фото ГСЧС

Важно! Виталий Кличко писал, что по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых. Также городской голова уточнил, что одного из пострадавших госпитализировали.