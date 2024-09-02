В результате вражеского обстрела вспыхнули пожары, в частности, горят автомобили. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Около 05:00 в столице прогремели взрывы. Уже вскоре городской голова сообщил о вызове экстренных служб в Святошинский район. Через несколько минут написал, также направляются и в Голосеевский и Соломенский районы.

В Шевченковском районе, предварительно, падение обломков. Медики осматривают одного пострадавшего. В Святошинском районе падение обломков ракеты. Горят 4 автомобиля. В Голосеевском районе пылает нежилое помещение,

– рассказал Виталий Кличко.

Добавил, что в Святошинском – предварительно, падение обломков на складское помещение. Горит и в Шевченковском. Все службы работают на местах.

Кроме того, в Голосеевском районе частично разрушена котельная. Аварийно-спасательные службы работают.

Частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро,

– заявил мэр.