Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі, зокрема, горять автомобілі. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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Близько 05:00 у столиці прогриміли вибухи. Уже незабаром міський голова повідомив про виклик екстрених служб у Святошинський район. Через кілька хвилин написав, також прямують й у Голосіївський та Соломʼянський райони.

У Шевченківському районі, попередньо, падіння уламків. Медики оглядають одного потерпілого. У Святошинському районі падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі. У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення,

– розповів Віталій Кличко.

Додав, що у Святошинському – попередньо, падіння уламків на складське приміщення. Горить і в Шевченківському. Усі служби працюють на місцях.

Окрім того, у Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Аварійно-рятувальні служби працюють.

Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро,

– заявив мер.