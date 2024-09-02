Первые ракеты враг выпустил по Киеву ориентировочно в 3 ночи на 2 сентября. Воздушная тревога в Киевской области звучала с 04:34 по 06:27 2 сентября.

Смотрите также Россия должна почувствовать, что такое война, – Зеленский обратился к украинцам

Что известно об атаке врага по Киеву

В Киевской городской военной администрации рассказали, как Россия атаковала Киев. В частности, враг:

около 3 ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области выпустил крылатые ракеты, (потенциально Х-101);

ракеты зашли на столицу после сложных маневров, с Южного направления;

одновременно с подлетом к Киеву этих ракет, враг выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М;

вместе с тем – добавился один ударный беспилотник.

Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник! Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно,

– заявили в КГВА.

Там рассказали, что в результате ракетного удара в городе упали обломки в:

Голосеевском,

Святошинском,

Днепровском,

Шевченковском районах.

По предварительным данным властей, вспыхнули автомобили и повреждены нежилые помещения.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются,

– заявила власть.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Шевченковском районе медики осматривают одного пострадавшего, медиков вызвали в Святошинский и Шевченковский районы.