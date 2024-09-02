Перші ракети ворог випустив по Києві орієнтовно о 3 ночі проти 2 вересня. Повітряна тривога у Київській області лунала з 04:34 по 06:27 2 вересня.
Дивіться також Росія повинна відчути, що таке війна, – Зеленський звернувся до українців
Що відомо про атаку ворога по Києву
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, як Росія атакувала Київ. Зокрема, ворог:
- близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);
- ракети зайшли на столицю після складних маневрів, з Південного напрямку;
- одночасно з підльотом до Києва цих ракет, ворог випустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М;
- разом з тим – додався один ударний безпілотник.
Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно,
– заявили в КМВА.
Там розповіли, що внаслідок ракетного удару в місті впали уламки в:
- Голосіївському,
- Святошинському,
- Дніпровському,
- Шевченківському районах.
За попередніми даними влади, спалахнули автомобілі та пошкоджені нежитлові приміщення.
Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються,
– заявила влада.
Перед цим мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Шевченківському районі медики оглядають одного потерпілого, медиків викликали у Святошинський та Шевченківський райони.