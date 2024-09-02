Перші ракети ворог випустив по Києві орієнтовно о 3 ночі проти 2 вересня. Повітряна тривога у Київській області лунала з 04:34 по 06:27 2 вересня.

Дивіться також Росія повинна відчути, що таке війна, – Зеленський звернувся до українців

Що відомо про атаку ворога по Києву

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, як Росія атакувала Київ. Зокрема, ворог:

близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);

ракети зайшли на столицю після складних маневрів, з Південного напрямку;

одночасно з підльотом до Києва цих ракет, ворог випустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М;

разом з тим – додався один ударний безпілотник.

Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно,

– заявили в КМВА.

Там розповіли, що внаслідок ракетного удару в місті впали уламки в:

Голосіївському,

Святошинському,

Дніпровському,

Шевченківському районах.

За попередніми даними влади, спалахнули автомобілі та пошкоджені нежитлові приміщення.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються,

– заявила влада.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Шевченківському районі медики оглядають одного потерпілого, медиків викликали у Святошинський та Шевченківський райони.