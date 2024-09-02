У КМВА розповідали, що ворог завдав по Києву комбінованого ракетного удару. По столиці били крилатими та балістичними ракетами, а також дронами.
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Що відомо про поранених внаслідок атаки на Київ
Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях,
– заявила влада.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що наслідки атаки ліквідовують.
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Влада заявила, що вони уточнюють дані щодо руйнувань. Проте відомо, що ворожі уламки впали в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.
За попередніми даними, спалахнули машини та зазнали пошкоджень нежитлові приміщення.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що:
- у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, пожежу ліквідували. Також там пошкоджені МАФи біля станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює;
- у Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу ліквідували;
- у Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.