Молдова планирует выйти из СНГ: Кишинев уже сделал первый шаг

Правительство Молдовы решило исключить Содружество Независимых Государств из списка организаций, которым уплачивают ежегодные членские взносы. Кроме того, страна также планирует впоследствии покинуть СНГ полностью.

Это решение молдавское правительство приняло после того, как денонсировало членство страны в ряде организаций, входящих в структуру СНГ. К тому же это связано с банковскими санкциями, наложенными на Россию.

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Молдова не будет вносить членские взносы в СНГ

Недавно молдавский министр финансов Петру Ротаруподписал проект решения, согласно которому будет уменьшена сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов Республики Молдова в международных организациях на 2023 год. Выделенная сумма будет уменьшена на 16 миллионов леев, с 66,5 до 50,5 миллиона леев.

Это объяснимо решением Молдовы больше не платить взносы за свое участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях содружества. Сумма, вносимая страной, составляет почти 8,2 миллиона леев и первоначально была включена в первый проект правительства в начале 2023 года. Следует отметить, что за последние четыре года государственный бюджет перечислил почти 35 миллионов леев на членские взносы в СНГ и общественные организации.

Кроме того, в ответ на военную агрессию России в Украине власти Кишинева объявили о систематическом выходе Молдовы из Содружества Независимых Государств, денонсируя многочисленные соглашения, подписанные в рамках организации, созданной в 1991 году после распада СССР.

Также в июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также соглашений, касающихся создания единого образовательного пространства, обеспечения специальным оборудованием пограничников и обмена, информации о чрезвычайных ситуациях среди государств-членов.

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