Молдова планує вийти із СНД: Кишинів уже зробив перший крок

Уряд Молдови вирішив виключити Співдружність Незалежних Держав зі списку організацій, яким сплачують щорічні членські внески. Крім того, країна також планує згодом покинути СНД повністю.

Це рішення молдавський уряд ухвалив після того, як денонсував членство країни у низці організацій, які входять до структури СНД. До того ж це пов'язано із банківськими санкціями, які наклали на Росію.

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Молдова не вноситиме членські внески у СНД

Нещодавно молдавський міністр фінансів Петру Ротару підписав проєкт рішення, згідно з яким буде зменшено суму, виділену на сплату щорічних членських внесків Республіки Молдова в міжнародних організаціях на 2023 рік. Виділена сума буде зменшена на 16 мільйонів леїв, з 66,5 до 50,5 мільйона леїв.

Це можна пояснити рішенням Молдови більше не сплачувати внески за свою участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях співдружності. Сума, яку вносила країна, становить майже 8,2 мільйона леїв і спочатку була включена в перший проєкт уряду на початку 2023 року. Варто зазначити, що за останні 4 роки державний бюджет перерахував майже 35 мільйонів леїв на членські внески в СНД та громадські організації.

Крім того, у відповідь на військову агресію Росії в Україні влада Кишинева оголосила про систематичний вихід Молдови зі Співдружності Незалежних Держав, денонсуючи численні угоди, підписані в рамках організації, створеної в 1991 році після розпаду СРСР.

Також у липні 2023 року парламент Молдови проголосував за вихід країни з Міжпарламентської асамблеї СНД, а також з угод, що стосуються створення єдиного освітнього простору, забезпечення спеціальним обладнанням прикордонників та обміну, інформації про надзвичайні ситуації серед держав-членів.

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