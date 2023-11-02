Це рішення молдавський уряд ухвалив після того, як денонсував членство країни у низці організацій, які входять до структури СНД. До того ж це пов'язано із банківськими санкціями, які наклали на Росію.

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Молдова не вноситиме членські внески у СНД

Нещодавно молдавський міністр фінансів Петру Ротару підписав проєкт рішення, згідно з яким буде зменшено суму, виділену на сплату щорічних членських внесків Республіки Молдова в міжнародних організаціях на 2023 рік. Виділена сума буде зменшена на 16 мільйонів леїв, з 66,5 до 50,5 мільйона леїв.

Це можна пояснити рішенням Молдови більше не сплачувати внески за свою участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях співдружності. Сума, яку вносила країна, становить майже 8,2 мільйона леїв і спочатку була включена в перший проєкт уряду на початку 2023 року. Варто зазначити, що за останні 4 роки державний бюджет перерахував майже 35 мільйонів леїв на членські внески в СНД та громадські організації.

Крім того, у відповідь на військову агресію Росії в Україні влада Кишинева оголосила про систематичний вихід Молдови зі Співдружності Незалежних Держав, денонсуючи численні угоди, підписані в рамках організації, створеної в 1991 році після розпаду СРСР.

Також у липні 2023 року парламент Молдови проголосував за вихід країни з Міжпарламентської асамблеї СНД, а також з угод, що стосуються створення єдиного освітнього простору, забезпечення спеціальним обладнанням прикордонників та обміну, інформації про надзвичайні ситуації серед держав-членів.

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