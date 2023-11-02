Это решение молдавское правительство приняло после того, как денонсировало членство страны в ряде организаций, входящих в структуру СНГ. К тому же это связано с банковскими санкциями, наложенными на Россию.
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Молдова не будет вносить членские взносы в СНГ
Недавно молдавский министр финансов Петру Ротаруподписал проект решения, согласно которому будет уменьшена сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов Республики Молдова в международных организациях на 2023 год. Выделенная сумма будет уменьшена на 16 миллионов леев, с 66,5 до 50,5 миллиона леев.
Это объяснимо решением Молдовы больше не платить взносы за свое участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях содружества. Сумма, вносимая страной, составляет почти 8,2 миллиона леев и первоначально была включена в первый проект правительства в начале 2023 года. Следует отметить, что за последние четыре года государственный бюджет перечислил почти 35 миллионов леев на членские взносы в СНГ и общественные организации.
Кроме того, в ответ на военную агрессию России в Украине власти Кишинева объявили о систематическом выходе Молдовы из Содружества Независимых Государств, денонсируя многочисленные соглашения, подписанные в рамках организации, созданной в 1991 году после распада СССР.
Также в июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также соглашений, касающихся создания единого образовательного пространства, обеспечения специальным оборудованием пограничников и обмена, информации о чрезвычайных ситуациях среди государств-членов.
В Молдове борются с российским влиянием
- Служба безопасности и информации Молдовы 24 октября приняла решение о запрете на телевидении страны ряда российских каналов. В частности, говорится о 22 российских провластных канала.
- Под блокировку попали сайты таких российских каналов, как "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", "НТВ", "ТВЦ", "Звезда" и т.д. Также заблокированы ресурсы RT, "Вести.ru", сервис "Smotrim.ru", радио "Известия ФМ" и "Маяк".
- Следует отметить, что до этого Молдова депортировала в Россию главу пропутинского издания "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Ему также запретили въезд назад.