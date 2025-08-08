Пограничная полиция Молдовы прокомментировала информацию, что украинские пограничники якобы могут заходить на территорию страны на расстояние до 1,5 километра для преследования нарушителей. Это оказалось всего лишь фейком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Что сказали в полиции Молдовы относительно информации об украинских пограничниках?

Молдавская полиция отметила, что информация о якобы заходе украинских пограничников на территорию страны – ошибочна и необъективна.

Пограничная полиция действует строго в рамках национального законодательства и двусторонних соглашений между Молдовой и Украиной, не допуская нарушений суверенитета или территориальной целостности ни одного государства. В случае попыток незаконного пересечения границы Пограничная полиция принимает меры, предусмотренных законом,

– говорится в заявлении.

Пограничники призвали граждан получать информацию только из официальных источников и не распространять недостоверные сведения, способны вызвать в обществе путаницу и недоверие.

К слову, ранее в Молдове разоблачили схему российского влияния на выборы, направленную на манипуляцию диаспорой в Европе через дезинформацию и сеть "Матрешка". Этот механизм имеет целью посеять недоверие к демократическим институтам Молдовы и разделить общество за рубежом.