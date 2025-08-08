Прикордонна поліція Молдови прокоментувала інформацію, що українські прикордонники нібито можуть заходити на територію країни на відстань до 1,5 кілометра для переслідування порушників. Це виявилося всього лише фейком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

До теми У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента, список на вибори зазнав й інших змін

Що сказали у поліції Молдови щодо інформації про українських прикордонників?

Молдовська поліція зазначила, що інформація про нібито захід українських прикордонників на територію країни – помилкова та необ'єктивна.

Прикордонна поліція діє суворо в межах національного законодавства та двосторонніх угод між Молдовою та Україною, не допускаючи порушень суверенітету чи територіальної цілісності жодної держави. У разі спроб незаконного перетину кордону Прикордонна поліція вживає заходів, передбачених законом,

– йдеться у заяві.

Прикордонники закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел та не поширювати недостовірні відомості, здатні викликати у суспільстві плутанину та недовіру.

До слова, раніше у Молдові викрили схему російського впливу на вибори, спрямовану на маніпуляцію діаспорою в Європі через дезінформацію та мережу "Матрьошка". Цей механізм має на меті посіяти недовіру до демократичних інститутів Молдови та розділити громаду за кордоном.