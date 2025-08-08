Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

Що сказали у поліції Молдови щодо інформації про українських прикордонників?

Молдовська поліція зазначила, що інформація про нібито захід українських прикордонників на територію країни – помилкова та необ'єктивна.

Прикордонна поліція діє суворо в межах національного законодавства та двосторонніх угод між Молдовою та Україною, не допускаючи порушень суверенітету чи територіальної цілісності жодної держави. У разі спроб незаконного перетину кордону Прикордонна поліція вживає заходів, передбачених законом,

– йдеться у заяві.

Прикордонники закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел та не поширювати недостовірні відомості, здатні викликати у суспільстві плутанину та недовіру.

До слова, раніше у Молдові викрили схему російського впливу на вибори, спрямовану на маніпуляцію діаспорою в Європі через дезінформацію та мережу "Матрьошка". Цей механізм має на меті посіяти недовіру до демократичних інститутів Молдови та розділити громаду за кордоном.