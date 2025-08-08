Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Что сказали в полиции Молдовы относительно информации об украинских пограничниках?

Молдавская полиция отметила, что информация о якобы заходе украинских пограничников на территорию страны – ошибочна и необъективна.

Пограничная полиция действует строго в рамках национального законодательства и двусторонних соглашений между Молдовой и Украиной, не допуская нарушений суверенитета или территориальной целостности ни одного государства. В случае попыток незаконного пересечения границы Пограничная полиция принимает меры, предусмотренных законом,

– говорится в заявлении.

Пограничники призвали граждан получать информацию только из официальных источников и не распространять недостоверные сведения, способны вызвать в обществе путаницу и недоверие.

К слову, ранее в Молдове разоблачили схему российского влияния на выборы, направленную на манипуляцию диаспорой в Европе через дезинформацию и сеть "Матрешка". Этот механизм имеет целью посеять недоверие к демократическим институтам Молдовы и разделить общество за рубежом.