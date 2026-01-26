В Бразилии молния ударила в протестующих: десятки людей пострадали

В столице Бразилии молния попала в толпу протестующих. Пострадали более 70 человек, которые ждали начала акции в поддержку осужденного экс-президента Жаира Болсонару.

Об этом 25 января сообщили в Daily Star.

Какие последствия попадания молнии в Бразилии?

По данным издания, в Бразилиа тысячи протестующих собрались на площади для участия в акции в поддержку Болсонару. Тогда во время дождя и грозы молния ударила в толпу.

В целом известно о 72 пострадавших, 30 из них доставили в больницы. По меньшей мере 8 – в тяжелом состоянии. Директор одной из местных школ Патрисия Роза рассказала, что получила ожоги рук, живота и сильную боль в ушах.

Это был хаос. Молния ударила и все упали. Сначала мы не поняли, что произошло – люди помогали друг другу подниматься, бегали везде,

– рассказал собеседник издания.

Отмечается, что произошло попадание молнии в сезон интенсивных грозовых фронтов в регионе. Более того, по данным метеорологов, Бразилия – одна из стран с самой высокой частотой ударов молний в мире.

