В Бразилии молния ударила в протестующих: десятки людей пострадали
- В столице Бразилии молния попала в толпу протестующих, пострадали более 70 человек.
- Происшествие произошло во время акции в поддержку Жаира Болсонару в сезон интенсивных грозовых фронтов.
В столице Бразилии молния попала в толпу протестующих. Пострадали более 70 человек, которые ждали начала акции в поддержку осужденного экс-президента Жаира Болсонару.
Об этом 25 января сообщили в Daily Star.
Какие последствия попадания молнии в Бразилии?
По данным издания, в Бразилиа тысячи протестующих собрались на площади для участия в акции в поддержку Болсонару. Тогда во время дождя и грозы молния ударила в толпу.
В целом известно о 72 пострадавших, 30 из них доставили в больницы. По меньшей мере 8 – в тяжелом состоянии. Директор одной из местных школ Патрисия Роза рассказала, что получила ожоги рук, живота и сильную боль в ушах.
Это был хаос. Молния ударила и все упали. Сначала мы не поняли, что произошло – люди помогали друг другу подниматься, бегали везде,
– рассказал собеседник издания.
Отмечается, что произошло попадание молнии в сезон интенсивных грозовых фронтов в регионе. Более того, по данным метеорологов, Бразилия – одна из стран с самой высокой частотой ударов молний в мире.
