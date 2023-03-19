Пришел с наряда и прострелил себе голову: оккупанты на фронте не выдерживают психологически

Россия не смогла воплотить в жизнь свой блицкриг и с каждым месяцем морально-психологическое состояние оккупантов все хуже. Доходит и до самоубийства.

О таком случае стало известно из перехвата украинской разведки. Как соглашается на аудиозаписи сам оккупант, стреляются его побратимы потому, что все достало, не вывозят психологически.

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О семье самоубийцы позаботился командир

При этом своей собеседнице в телефонном разговоре он заявил, что на территории Украины так захватчики живут своей жизнью.

Да, своей жизнью живем. Вот кто-то стреляется. Уже вот голову пацан прострелил сам себе. Да. Пришел с наряда, автомат взял, голову разх*ярил и все,

– заявил он.

И хотя самоубийца о собственной семье не подумал, об этом позаботился его командир, который смерть оккупанта записал как гибель в бою. Все потому, что в этом случае родные захватчика смогут получить 5 миллионов рублей. При этом стоит отметить, что, вероятно, для получения "гробовых" им придется попотеть, ведь всем известно, как матерям и вдовам компенсируют на России гибель родных.

За такой поступок российский оккупант назвал командира "хорошим" и "справедливым мужиком". Однако тогда совершенно непонятно, что "хороший мужик" забыл в чужой стране, в которой совсем иначе "заботится" о семьях чужого народа.

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Умереть рекомендуют даже российские психиатры

В начале марта стало известно, что к смерти подталкивают в России даже те, кто должен помогать людям с суицидальными мыслями. Там квалифицированный психиатр с 15-летним стажем Павел Бесчастнов посоветовал парню "приблизить День Победы", чтобы не умирать просто так. И это при том, что пациент на фоне последних потрясений в мире задумал самоубийство.

Чтобы не стать "очередным бессмысленным трупом", вместо квалифицированной помощи "специалист" предложил парню пойти воевать в Украине. Ведь тогда его клиент хотя бы умрет "с пользой для дела" ради победы.

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