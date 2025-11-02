Температура упадет до 12 градусов мороза: когда Украину накроет ощутимое похолодание
- С 25 ноября в Украине ожидается резкое похолодание, которое продлится как минимум до 3 декабря.
- До конца второй декады декабря ночью ожидается от -7 градусов, а днем от 3 до 5 градусов тепла.
Погода в конце ноября удивит украинцев значительным похолоданием. Кое-где температура воздуха упадет до 12 градусов мороза в ночные часы.
Такой прогноз сделала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".
Когда в Украине упадет температура?
Метеоролог рассказала, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится до как минимум 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.
Минимальная температура может доходить до – 9... – 12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов,
– говорит Вазира Мартазинова.
Также, по ее словам, похолодание стоит ожидать до конца второй декады декабря. Тогда ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.
Какая погода будет в ноябре?
По данным Укргидрометцентра, в течение ноября в большинстве областей средняя месячная температура будет на несколько градусов выше за норму. В норме показатели будут в восточных регионах.
В общем ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме. Отмечали, что пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через в сторону понижения в первой декаде.
Добавим, что в первые дни месяца погода в основном была теплой и сухой. Существенных осадков в течение 1 – 2 ноября не было. Но в некоторых областях ночью и утром прогнозировали туман ночью и утром.