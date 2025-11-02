Температура упадет до 12 градусов мороза: когда Украину накроет ощутимое похолодание

Погода в конце ноября удивит украинцев значительным похолоданием. Кое-где температура воздуха упадет до 12 градусов мороза в ночные часы.

Такой прогноз сделала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".

Когда в Украине упадет температура?

Метеоролог рассказала, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится до как минимум 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.

Минимальная температура может доходить до – 9... – 12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов,

– говорит Вазира Мартазинова.

Также, по ее словам, похолодание стоит ожидать до конца второй декады декабря. Тогда ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.

Какая погода будет в ноябре?