"Малыши", которых боятся оккупанты: СБУ представила новое поколение морских дронов Sea Baby

Спецназовцы продемонстрировали обновленную версию морских беспилотных платформ "Sea Baby". Это украинское оружие уже подтвердило свою эффективность во время операций в Черном море.

В частности, эти дроны участвовали в третьем поражении Крымского моста 3 июня 2025 года. Об этом проинформировала Служба безопасности Украины, передает 24 Канал.

Чем легендарные морские дроны опасны для россиян?

Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что "Sea Baby" изменили соотношение сил на Черном море и показали высокую результативность, в свою очередь новая модификация стала еще мощнее.

Новое поколение дронов "Sea Baby" / Фото СБУ

По его словам, работы по вытеснению российского флота с моря продолжаются, и противник почувствует последствия украинских технологических разработок.

Интересно! Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич ("Хантер") рассказал, что во время нынешней операции по Крымскому мосту именно "морские малыши" доставили взрывчатку к целевым опорам, что и привело к их подрыву.

Обновленные "Sea Baby" удалось создать за счет средств, собранных через платформу UNITED24. По словам одного из руководителей военной контрразведки СБУ, курирующего 13-е Главное управление ДВКР "Хантер", эти дроны способны преодолевать расстояния более 1 500 километров, нести груз до 2 000 килограммов, а также имеют усиленные двигатели и современные навигационные системы.

Новое поколение эффективных дронов будет работать против захватчиков / Видео СБУ

Разработчики продемонстрировали два варианта платформ с различным вооружением. Так, первый оборудован гиростабилизированной пулеметной установкой с автоматическим захватом и системой распознавания целей. А второй несет тяжелую 10-зарядную реактивную систему залпового огня "Град".

Иван Лукашевич подчеркнул, что СБУ продвигает концепцию нового типа морской войны и постоянно ищет эффективные средства для сохранения преимущества Украины в Черном море. По его словам, спецназовцы активно работают, чтобы нейтрализовать мощный российский Черноморский флот.

