Россия катастрофически недооценивала украинцев: почему в Москве усилили охрану Кремля

Во время операции в Курской области Украина достигает масштабного результата. В то же время для российского президента Владимира Путина ситуация становится все более угрожающей. В Москве даже усилили охрану вокруг Кремля.

Полиция усиливает патрулирование, а бойцы ОМОНа ежедневно сидят на базе, чтобы в случае чрезвычайной ситуации сразу отреагировать. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, чего на самом деле боится диктатор и его окружение.

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Россия начинает бояться украинцев

Владимир Путин проявил слабость. Сейчас российский диктатор слабо сидит на царском троне, а в российской истории слабые цари не удерживались.

Это или приводило к тотальному краху и деконструкции Российской империи, или к тому, что такого царя пытались заменить,

– отметил Мусиенко.

С точки зрения внутренней ситуации сейчас Путин не может чувствовать себя уверенно. Ведь он пропускает удары и не может остановить наступление украинских войск на территории России. Это представляет дополнительные вызовы и риски.

Он ищет решения, как это сделать, но очевидно пока эти решения абсолютно бесполезны. Есть внутренние факторы опасения,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кремлевские элиты действительно боятся прорыва, потому что Силы обороны уже на территории России, а возможно, будут привлечены еще какие-то силы, которые ожидали определенного момента.

Российский военный преступник Андрей Гурулев недаром же говорил, что в принципе и в Москву можно пойти, если такая ситуация сейчас с контролем дорог, логистики и неслучайно вообще это транслируется,

– добавил Мусиенко.

Сейчас украинцы проходят эволюцию от того, что Россия катастрофически недооценивала Украину и не считала, что украинский народ способен на любое сопротивление, а теперь россияне начинают нас бояться.