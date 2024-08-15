Росія катастрофічно недооцінювала українців: чому в Москві посилили охорону Кремля

Під час операції у Курській області Україна досягає масштабного результату. Водночас для російського президента Владіміра Путіна ситуація стає дедалі загрозливішою. У Москві навіть посилили охорону навколо Кремля.

Поліція посилює патрулювання, а бійці ОМОНу щодня сидять на базі, щоб у разі надзвичайної ситуації відразу відреагувати. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, чого насправді боїться диктатор та його оточення.

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Росія починає боятися українців

Владімір Путін проявив слабкість. Зараз російський диктатор слабко сидить на царському троні, а в російській історії слабкі царі не втримувалися.

Це або призводило до тотального краху й деконструкції Російської імперії, або до того, що такого царя намагались замінити,

– зазначив Мусієнко.

З погляду внутрішньої ситуації зараз Путін не може почувати себе впевнено. Адже він пропускає удари й не може зупинити наступ українських військ на території Росії. Це становить додаткові виклики й ризики.

Він шукає рішення, як це зробити, але вочевидь поки що ці рішення абсолютно марні. Є внутрішні фактори побоювання,

– мовив керівник Центру військово-правових досліджень.

Кремлівські еліти дійсно бояться прориву, тому що Сили оборони вже на території Росії, а можливо, будуть залучені ще якісь сили, які очікували певного моменту.

Російський воєнний злочинець Андрєй Гурульов недаремно ж говорив, що в принципі й до Москви можна піти, якщо така ситуація зараз із контролем доріг, логістики й невипадково взагалі це транслюється,

– додав Мусієнко.

Зараз українці проходять еволюцію від того, що Росія катастрофічно недооцінювала Україну й не вважала, що український народ здатний на будь-який спротив, а тепер росіяни починають нас боятися.