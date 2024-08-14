Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що, на його погляд, маючи велику територію, для Росії Курська область – щось несуттєве, а втрату населених пунктів там розцінюють, як тимчасову ситуацію.

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Росіяни зосередились на сході України

Світан наголосив, що Росія поставила перед собою пріоритетне завдання – захопити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, а на Курську область вона звертає уваги менше.

За його словами, росіяни розуміють, що українцям не потрібна Курська область й усвідомлюють, що Україна не буде підривати Курську АЕС, максимум, що зробить – це знеструмить механізми перерозподілу електроенергії по Курщині, Бєлгородщині, Брянщині.

"Оце для росіян вже проблема, тому будуть намагатися обороняти АЕС. Тимчасову втрату своїх територій росіяни серйозною не сприймають, тому вони виконують своє основне завдання на фронті в Україні. Зупинити наступ вони могли б, але розпочати його заново буде важко. Вони почали рухатися на східному фронті й зупинятися не будуть", – впевнений військовий експерт.

Україні треба визначити подальші дії

Світан зазначив, що у ЗСУ нині широкий спектр завдань, починаючи від просування на Курськ, закінчуючи рейдами вздовж всієї лінії кордону в напрямку Москви. З його слів, надалі все буде залежати від того, як росіяни поведуть себе найближчим часом.

Якщо почнуть перекидати на Курщину в достатній кількості війська, зменшать тиск на східному фронті, тоді зупинять українське просування в Курській області. А якщо вони цього не зроблять, то українці будуть рухатися далі,

– озвучив Світан.

Основне завдання ЗСУ виконали

Завдяки "прориву" кордону на Курщині Україні вдалося зупинити спробу росіян наступати на українське місто Суми. Тому, на погляд військового експерта, можна вважати, що більшу частину завдання українські війська в межах операції на Курщині виконали.

Є змога перекинути наші війська в тил противника по російських територіях, знеструмити Курську АЕС, щоб не було змоги від неї живити електроенергією військові об'єкти. ЗСУ будуть рухатися далі. Для росіян будь-який вибір в цій ситуації буде негативним для них і позитивним для України,

– вважає Світан.

Військовий експерт підсумував, що рішення щодо проведення операції на Курщині було з боку українського командування вірним, однак прийняте з запізненням. Світан наголосив, що можна було і потрібно було розпочати це просування набагато раніше.