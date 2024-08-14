Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что, на его взгляд, имея большую территорию, для России Курская область – что-то несущественное, а потерю населенных пунктов там расценивают, как временную ситуацию.

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Россияне сосредоточились на востоке Украины

Свитан отметил, что Россия поставила перед собой приоритетную задачу – захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области, а на Курскую область она обращает внимания меньше.

По его словам, россияне понимают, что украинцам не нужна Курская область и осознают, что Украина не будет взрывать Курскую АЭС, максимум, что сделает – это обесточит механизмы перераспределения электроэнергии по Курской, Белгородской, Брянской области.

"Это для россиян уже проблема, поэтому будут пытаться оборонять АЭС. Временную потерю своих территорий россияне серьезной не воспринимают, поэтому они выполняют свою основную задачу на фронте в Украине. Остановить наступление они могли бы, но начать его заново будет трудно. Они начали двигаться на восточном фронте и останавливаться не будут", – уверен военный эксперт.

Украине надо определить дальнейшие действия

Свитан отметил, что у ВСУ сейчас широкий спектр задач, начиная от продвижения на Курск, заканчивая рейдами вдоль всей линии границы в направлении Москвы. По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от того, как россияне поведут себя в ближайшее время.

Если начнут перебрасывать на Курщину в достаточном количестве войска, уменьшат давление на восточном фронте, тогда остановят украинское продвижение в Курской области. А если они этого не сделают, то украинцы будут двигаться дальше,

– озвучил Свитан.

Основную задачу ВСУ выполнили

Благодаря "прорыву" границы на Курщине Украине удалось остановить попытку россиян наступать на украинский город Сумы. Поэтому, по мнению военного эксперта, можно считать, что большую часть задач украинские войска в рамках операции на Курщине выполнили.

Есть возможность перебросить наши войска в тыл противника по российским территориям, обесточить Курскую АЭС, чтобы не было возможности от нее питать электроэнергией военные объекты. ВСУ будут двигаться дальше. Для россиян любой выбор в этой ситуации будет негативным для них и положительным для Украины,

– считает Свитан.

Военный эксперт подытожил, что решение о проведении операции на Курщине было со стороны украинского командования верным, однако принято с опозданием. Свитан отметил, что можно было и нужно было начать это продвижение гораздо раньше.