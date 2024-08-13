Про це повідомляють у росЗМІ. Нині у Москві посилили усі заходи безпеки, передає 24 Канал.

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У Москві бояться диверсантів

Російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, пишуть, що у Москві та Московській області готують до проникнення диверсійних груп. Поліцейські вже почали посилено патрулювати вулиці, а також отримали попередження про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.

Наразі спецпризначенці, озброєні автоматами, чергують разом з екіпажами російської ДПС. Ба більше, особливо посилено охорони в центрі Москви та навколо Кремля.

У мережі також пишуть, що спецпризначенці російського ОМОНу щодня перебувають на базі в резерві на випадок, якщо необхідно буде швидко відреагувати та виїхати на місце надзвичайної ситуації.

Окрім того, у Росії настільки бояться диверсій, що навіть поліцейських-новачків ставлять на патрулювання лише з досвідченими спецпризначенцями.

Раніше в Центрі протидії дезінформації повідомляли, що Кремль може готувати провокації у Курській області. Так, окупанти можуть влаштувати теракт з жертвами, щоб звинуватити Україну. Водночас російська пропаганда вже поширює фейки, що ЗСУ буцімто використовують хімічну зброю.

Варто наголосити, що російські спецслужби неодноразово влаштовували провокації проти власного ж населення. До прикладу, ФСБ руками ІДІЛ в "Крокус Сіті Холл" організувала теракт. Тоді загинуло щонайменше 145 осіб, серед яких, як повідомляла російська влада, були діти.